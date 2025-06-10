

Edinilen bilgiye göre Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi üzerinde seyir halinde olan Fatih Ç. yönetimindeki 16 BOZ 866 plakalı otomobil iddiaya göre sürücünün epilepsi nöbeti geçirmesi nedeniyle direksiyon hakimiyeti kaybolması sonucu beton bariyerlere çarptı. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan genç sürücü haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: TUNCAY ŞENTÜRK