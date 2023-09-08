Diyabet hastalığında cinsel sorunlar ilaçlarla tedavi edilebilir. Sorunun ne olduğuna bağlıdır. Özellikle libido azalması ya da cinsel isteksizlik sorunu varsa bazı hormon tedavileri ile hormonun eksikliğine bağlı tedavilerle yerine koymak başarı getirebilir. Bunun dışında özellikle sertleşme sorunu söz konusu ise, sertleşme sorunu olan hastalarda genellikle bazı ilaç tedavilerinin bu sorunu giderdiğini biliyoruz. Bu sorunu gidermek demek, tümüyle sorunu halletmek demek anlamına gelmiyor. Ancak verilen ilaçlar özellikle sertleşme sorunu nedeni ile cinsel ilişkiye giremeyen hastaların, cinsel ilişkiye rahatlıkla girmelerini sağlayabilir. Bu ilaçlar piyasada yaygın olarak bulunan ilaçlardır. Çeşitli tedavi şekilleri vardır.