Tarihi dram dizisi "Mehmed: Fetihler Sultanı," TRT'nin Fatih Sultan Mehmet'in hayatını konu alan iddialı projelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Ancak sette meydana gelen talihsiz bir kaza, çekim ekibini endişelendirdi. Oyuncu Sinan Albayrak, çekimler sırasında bindiği atla birlikte ağaca çarpınca, sette korku dolu anlar yaşandı.

Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan gibi deneyimli oyuncuların yer aldığı dizinin çekimleri, tüm hızıyla devam ederken, Albayrak'ın at üzerinde geçirdiği feci kaza, sette büyük bir endişe yarattı. Albayrak'ın ağır yaralandığı belirtilirken, sette bulunan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Ancak ünlü oyuncunun bilincinin yerinde olmadığı ve acilen özel bir hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Dizinin tanıtımı geçtiğimiz günlerde yayınlanmış ve izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. Yapım, Osmanlı tarihinin önemli hükümdarlarından Fatih Sultan Mehmet'in hayatını detaylı bir şekilde ele alacak. Dizi, yurt dışında özel bir plato olan İran'daki Nour Cinema City Platosu'nda çekildi. Hollywood tasarımcıları tarafından özel olarak tasarlanan plato, İranlı yönetmen Mejid Mejidi'nin Hazreti Muhammed'in hayatını beyaz perdeye aktardığı projeler için özel olarak düzenlenmişti.

Mehmed: Fetihler Sultanı, önümüzdeki günlerde TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşacak.