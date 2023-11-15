MÜSİAD İnegöl Şubesi akademi komisyonu tarafından organize edilen Dost Meclisi Toplantısı için İnegöl’e gelen Müstavi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, toplantıda Türkiye’nin özellikle Akdeniz’deki varlığına daha da güçlendirmeli dedi.

MÜSİAD İnegöl Şubesi Akademi komisyonu tarafından organize edilen Dost Meclisi toplantısı geçtiğimiz gün şube merkezinde gerçekleşti. Toplantının konuşmacı konusu ise Müstavi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı oldu. Yaycı, Türkiye Yüzyılında Mavi Vatan başlıklı toplantıda MÜSİAD ve Genç MÜSİAD Üyelerine hitap etti.



Dost Meclisi Toplantısı MÜSİAD İnegöl Başkanı Sinan Yazaroğlu’nun konuşması ile başladı. Başkan Yazaroğlu konuşmasında, Kıymetli Hocamız bizlere bugün özellikle Filistin ve Mavi Vatan endeksinde çok kıymetli ve özel bilgileri paylaşacak. Bizim için sadece bir Filistin meselesi değil mesele aslında beraberinde Türkiye ve İslam dünyasının meselesidir, konuya bu noktadan bakmamız gerekiyor diye konuştu.

MÜSİAD İnegöl Başkanı Sinan Yazaroğlu sözlerine şöyle devam etti, Türkiye’mizin güçlenmesini istenmediğini biliyor bu yüzden de her alanda güçlü olmamız gerekiyor. "MÜSİAD ailesi olarak Türkiye’yi yepyeni ufuklara taşıyabilmek adına gelecek nesillere üreten ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye bırakabilmeyi hedefliyoruz. Her zaman olduğu gibi akademiyle, bilim ve teknolojiyle hayatımıza rehberlik edecek, yön verecek, stratejilerin geliştirilmesinde, yol haritalarının hazırlanmasında çalışmaya gayret ediyor ve konusunun uzmanlarıyla beraber yol arkadaşlığı yapıyoruz.

Türkiye son 20 yılda ekonomiden sosyal hayata, ulaşımdan enerjiye, dış politika ve savunma anlamında bir çok alanda çok büyük başarılara imza atmıştır. Mega projelerle girdiğimiz Türkiye Yüzyılı’nda, kendi savaş gemimizi, uçağımızı ve tankımızı imal eden bir Türkiye var. Türkiye’nin güçlenmesi , egemen güçlerin çıkarlarına ters düşmektedir. Bundan dolayı ülkemiz her alanda güçlü olmak zorundadır" Biz iş adamları olarak ta Ülkemizin güçlenmesinde daha fazla üretmek adına çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. Kardeşlerimizi katleden terörist israil’i lanetliyorum, Şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum diyerek konuşmasını tamamladı.

Türkiye Yüzyılında Mavi Vatan Konulu sunumunu gerçekleştiren Doç. Dr. Cihat Yaycı ise konuşmasında, "Mavi Vatan" doktrinini ve görev süresi boyunca yürüttüğü çalışmalar sonucunda çizdiği haritayı anlattı. Mavi Vatan haritasını 18 yılda çizdiğini dile getiren Yaycı, şunları kaydetti: "Bazıları zannediyor ki, eline cetveli kalemi alıp bu harita kolaylıkla çiziliyor, böyle değil. Bu haritayı çizmek için bütün kıyıları tek tek dolaşmak lazım. Hesaplayıp kitaplayıp koordinatları bulacaksınız sonra uluslararası hukuk prensiplerini, Uluslararası Adalet Divanı'nın verdiği kararları, denizcilik mahkemelerinin verdiği kararlardaki prensipleri dikkate alacaksınız ve coğrafi, hukuki ve uluslararası ilişkiler bağlamında bu haritayı ortaya koyacaksınız ki dünyaya ilan edebileceksiniz." Haritanın hukuka ve ilme uygun olmaması halinde önce Türk milletini mahcup edeceğini söyleyen Yaycı, "Şu ana kadar bizim bu haritamıza hukuken karşı çıkan hiç kimse olamadı. Siyasi itirazları oldu, onlar da bizim deniz alanımızda hak iddia ettiler." dedi. Bir ülkenin denizden ve karadan oluştuğunu ifade eden Yaycı, "Mavi Vatan'da biz ne demek istiyoruz? Kazandırmak istediğimiz ne? Aslında özetle şu; ülke sadece karadan oluşmaz, ülke aynı zamanda denizden de oluşur. Ülke deyince hem denizi hem karayı birlikte ölçmek lazımdır. Bunu Türk milleti çok kez söylemiş çok kez de unutmuş. Ben tekrar hatırlatan birisi oldum." diye konuştu.

Haber Merkezi