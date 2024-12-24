Doğal gaza zam mı yapılacak?

2024 yılının ilk 9 ayında Türkiye, 35.066 milyon metreküplük doğal gaz ithalatı gerçekleştirdi.

Yurt içi üretim 1.566 milyon metreküpe ulaşırken, toplam tüketim 37.968 milyon metreküp olarak gerçekleşti. Doğal gaz ithalatı, yurt içi üretimle birlikte yüzde 4,26 oranında azalsa da, tüketimin 415,57 milyon metreküpten 1.566,05 milyon metreküpe çıkması, yerli üretimde istenen seviyeye henüz ulaşılamadığını gösterdi.

DOĞAL GAZA ZAM MI YAPILACAK?

Dünya Gazetesi'nden İbrahim Kahveci'nin haberine göre, doğal gaz ithalatı miktar bazında azalıyor olmasına rağmen doğal gaz fiyatlarının artması faturalara yansıyabilir. Yılın ilk 4 ayında 10 doların altında olan doğal gaz fiyatı, mayıs ayında 10,1 dolara çıkarken, şu anda da yükselmeye devam ediyor.

Kahveci, doğal gaz fiyatlarının 13,9 dolar seviyesine ulaşarak denge fiyatının üzerine çıkması nedeniyle, bu artışın vatandaşların faturalarına zam olarak yansıyabileceğini belirtti.