Program kapsamında esnaf ve iş insanlarıyla bir araya gelen Bozbey, bölgenin sorunlarını dinleyerek çözüm yolları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Bozbey, İnegöl’ün en büyük sorunlarından biri olan altyapı konusuna değinerek, "İnegöl’de öncelikle sabahtan esnafımızı, iş insanlarımızı ziyaret ettik. Hem Mobiliyum AVM’yi hem de Mobilimoda AVM’de esnaflarımızla konuştuk. Kooperatif başkanlarımızla bir araya geldik. Onların sorunları bizim sorunlarımız. Onların ilettikleri talepleri aldık. İnegöl’de en önemli sorunlardan bir tanesi altyapı. Altyapıyla ilgili geldiğimiz günden bugüne yoğun bir çalışma yapıyoruz. Sadece asfalt çalışmaları için 200 milyon liranın üzerinde harcama yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Asfaltlarla ilgili, yamalarla ilgili süreç biraz uzasa da bunları telafi etmeye çalışıyoruz. Bu konuda arkadaşlarımızın yoğun bir şekilde çalıştığını belirtmek istiyorum. Ancak bu hizmetleri yaparken biz insan öncelikli bir anlayışa sahip olduğumuz için önce insan dediğimiz için, insanın sağlığını ve değerini ilk sıraya koyduğumuz için altyapılara özen gösteriyoruz. Altyapıların da bir an önce tamamlanması için gece gündüz durmadan mücadele ediyoruz. Özellikle İnegöl’de sadece sudan dolayı kayıp kaçak oranımız yüzde 55. Yani kaynaktan 100 birim çıkıyorsa 55 birimi kayboluyor. O hatların değişmesi gerekiyordu. Uzun yıllardır İnegöllüler asbestli sudan içiyordu. Sağlık sorunu da had safhadaydı. Bizde bu sorunları bildiğimiz için insan öncelikli davranışımızdan dolayı bu alanlara yoğun bir biçimde giriş yaptık. Bir müddet içerisinde bunlar tamamlanacak, sonra yamaları da tamamlayarak İnegöllülerin hizmetine sunmuş olacağız. İşin en önemli noktası İnegöllüler bu hizmetleri yaptıktan sonra temiz suya kavuşmuş olacak. Yani asbestli olmayan, sağlık açısından problem olmayan suya kavuşmuş olacaklar." dedi.