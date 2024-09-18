Grammy ödüllü İspanyol sanatçı Buika, 25 Eylül Çarşamba günü saat 21:00’de Bursa Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda sahne alarak müzikseverlerle buluşacak. Bilet fiyatlarının ne kadar olacağı merak konusuydu .Açıklanan fiyatlar herkesde şaşkınlığa neden oldu işte ayrıntılar...

Buika’yı dinlemenin bedeli ne kadar?

Bursa konseri için belirlenen fiyatlar dikkat çekti,1 alana 1 bedave kampanyası çerçevesinde fiyatlandırılan ücretler Bursalılari sevindirdi, 895TL ile 1000TL arasında açıklanan fiyatlar konseri daha cazip hale getirdi.

Buika'yı en ön sıradan dinlemek 1 alana 1 bedava kampanyası nedeniyle 500 TL'ye düşüyor.