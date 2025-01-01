Durmuş, "Sizinilçr yönetiminiz şehre hizmet etmek yerine kendi aralarında sözüm ona makam mevki kapma yarışındalar" dedi.

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Başkan Durmuş, "Sayın Başkan Mustafa Bozbey, İnegöllü hemşehrilerimizin gülüp gülemediklerini tespit edebilmek ve yapılan çapsız çalışmaları yerinde incelemek için nihayet İnegöl’ümüze geliyor.

CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı’na ufak bir hatırlatma da bulunmak isterim; Sayın Başkan, sizin ilçe yönetiminiz şehre hizmet etmek yerine kendi aralarında sözüm ona makam-mevki kapma yarışındalar. Anlayacağınız kaos had safhada. Şehrin altyapı çalışmalarını tamamlayarak vatandaşlarımızın mağduriyetlerini sonlandırmak zorunda olan, hani liyakat ehli olarak göreve getirdiğiniz ekibin başında bulunan zat da yanındaki ekip arkadaşlarını darp ederek çapını ve işe bakış açısındaki marifetini (!) gösterdi. Vatandaşlarımız çamur ve çukurla mücadele ederken, güya ehliyetli kimseler kurum içi mücadele içerisindeler.

Kıymetli hemşehrilerim, İnegöl’ümüze reva görülen tüm bu uygulamaları birebir yüzüne anlatabilmeniz için sizleri Sayın Başkan’ın yarın yapacağı programa gitmenizi tavsiye ediyorum. Katılımınız ve Sayın Başkan’ın haleti ruhiyenizi görmesi, kronikleşmiş problemlerin çözümü için çok değerlidir.

Kıymetli İnegöllü hemşehrilerimizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum.