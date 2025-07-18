EYT düzenlemesi sonrası emekli sayısında gözle görülür bir artış yaşanırken, bu emeklilerin önemli bir kısmı çalışmayı sürdürdü. Bu grubun içinde kayıt dışı olarak çalışanların sayısının yüksek olduğu tahmin ediliyor. Öte yandan, emekli olduğu halde resmi olarak çalışmaya devam eden kişiler Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kapsamında değerlendiriliyor. Nisan ayında SGDP ödeyen çalışan sayısı 2 milyon 139 bin 711’e ulaşırken, bu sayı 2017 yılında yalnızca 713 bin 571 kişiydi.

Emekli çalışanlarla birlikte toplam istihdam 25 milyonu geçti

Nisan ayı itibarıyla yalnızca aktif çalışanların sayısı 23 milyon 200 bini aşarken, emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler de eklendiğinde bu rakam 25 milyon 340 bin 209 kişiye ulaştı. Böylece, toplam kayıtlı çalışanlar içinde emekli çalışanların oranı yüzde 8,4 seviyesine çıktı.

Türkiye'de emekli olup da çalışmaya devam edenlerin sayısı tam olarak bilinmese de, bu grubun içinde önemli sayıda kayıt dışı çalışan bulunduğu tahmin ediliyor. Özellikle işverenlerin Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödememek adına emeklileri kayıt dışı çalıştırmaya yönelttiği belirtiliyor. Ancak bu konuda detaylı ve resmi bir veri bulunmuyor.

Resmi kayıtlardaki çalışan emekliler, işsiz sayısına yaklaşıyor

Emekliler, genellikle gelirlerinin yetersizliği, işgücü ihtiyacı ya da kendi işlerini sürdürmeleri gibi nedenlerle çalışma hayatına devam ediyor. TÜİK’in 2025 Nisan ayı verilerine göre Türkiye'de işsiz sayısı 3 milyon 41 bin kişi. Her emeklinin çalışmaması elbette mümkün değil, ancak sadece SGDP kapsamında kayıtlı olarak çalışan emeklilerin yerine yeni istihdam sağlanmış olsaydı, işsizlik oranı yüzde 2,5’e düşerek işsiz sayısı 902 bine kadar gerileyebilirdi.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından yayımlanan Nisan ayı İstihdam İzleme Bülteni’nde de bu durum değerlendiriliyor. SGDP kapsamında çalışan, ancak emekli olduğu için zorunlu sigortalı sayılmayan kişiler de dahil edildiğinde, Nisan ayında toplam kayıtlı çalışan sayısının bir önceki aya göre 354 bin, geçen yılın aynı ayına göre ise 434 bin kişi artarak 25 milyon 340 bin 944'e ulaştığı bildirildi. Ayrıca, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da, yıllık istihdam artışının 99 bin 879 kişiyle dikkat çekici bir seviyeye ulaştığı ifade edildi.