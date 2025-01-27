Beyoğlu Belediyesi, 2025 yılına umut dolu bir adım atarak, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde emekli vatandaşlara verdiği 'Pazar Desteği' sözünü yerine getirdi. Belediye Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda, Beyoğlu'nda yaşayan ihtiyaç sahibi emekli vatandaşlara ekonomik destek sağlamak amacıyla 10 bin TL tutarında Pazar Desteği verilecek. Beyoğlu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen bu projeyle, emeklilerin ekonomik yüklerinin hafifletilmesi ve temel ihtiyaçlarını daha kolay karşılamaları hedefleniyor.



Beyoğlu’nda kimseyi yalnız bırakmayacağız

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, sosyal belediyecilik anlayışının temelinde insan odaklı hizmet ve dayanışma olduğunu belirterek, “Bizim için sosyal belediyecilik, sadece hizmet üretmek değil, aynı zamanda ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak, onların hayatlarına dokunabilmek. Beyoğlu’nda yaşayan emekli vatandaşlarımızın ekonomik zorluklarını hafifletmek ve yaşam kalitelerini artırmak adına kısa süreden önemli çalışmalar yürüttük. Bildiğiniz gibi Beyoğlu’nda ilk kez açtığımız Emekli Evi de bunlardan bir tanesi. Şimdi de seçim sürecinde verdiğimiz sözler kapsamında emeklilerimiz için Pazar Desteğini başlatıyoruz. Beyoğlu’nda kimseyi yalnız bırakmayacağız. Her zaman halkımızın yanındayız ve olmaya devam edeceğiz” dedi.



Beyoğlu’nun ilk Emekli Evini Kasımpaşa’da açan Beyoğlu Belediyesi, Kalaycı Bahçe’de ikinci Emekli Evi’nin açılması için çalışmalara başladı. Kasımpaşa Emekli Evi’nde gerçekleştirilen aktivitelerin tümü, yeni açılacak emekli evinde de yer alacak. Sinema gösterimlerinden tavla turnuvalarına, sağlık taramasından psikolojik desteğe, Kalaycı Bahçe’deki emekliler pek çok imkandan yararlanma fırsatı bulacak.

Beyoğlu Belediyesi, ihtiyaç sahibi bin emekliye kışlık ayakkabı yardımı ve bine yakın emekliye de Kefken Kampı’nda yaz tatili yapma imkanı sunmuştu.