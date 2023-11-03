İstanbul merkezli olarak Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa illerinde olmak üzere toplam 43 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda haklarında yakalama kararı çıkan aralarında Dilan ve eşi Engin Polat’ın da olduğu 30 kişiden 17’si gözaltına alınmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Polat ailesi hakkında yürütülen operasyon ve çalışmalara ilişkin yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

Ankara ve İstanbul’da yürütülen operasyon ve çalışmalarda Gözde ve İsmail Bilgiç çifti ile Kübra Doğan ve Mustafa Özalp olmak üzere 4’ü Ankara’dan, Nilgül Yılmaz, Metin Yılmaz ve Gürsel Yilmaz isimli şahıslar İstanbul’dan olmak üzere 7 kişi daha gözaltına alındı. Bunun üzerine operasyon boyunca gözaltına alınanların sayısı 24’e çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Polat ailesi hakkında yürütülen operasyon ve çalışmalara ilişkin gözaltına alınan 8 kişinin ifadesi alındı. Diğer şahısların ise ifade işlemlerine günü ilerleyen saatleride başlanacağı bilgisi öğrenildi.