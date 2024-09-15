Sakarya AFAD ekipleri, fiziki dayanıklılık, kişisel dikkat ve dinamik tehlikelere karşı önlem alınması gayesiyle AFAD Başkanlığı tarafından Kayseri’de düzenlenen tırmanış ve kamp eğitimine katıldı.

Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, 12-14 Eylül tarihleri arasında Kayseri’nin Erciyes Dağı’nda AFAD Başkanlığı Afetlere Müdahale Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen tırmanış ve kamp eğitimine katıldı. Fiziki dayanıklılık, kişisel dikkat ve dinamik tehlikelere karşı önlem alınması gayesiyle planlanan bu eğitimde muhtemel afet bölgelerinde personellerin daha yetkin bir şekilde görev alabilecek. Sakarya’dan eğitime katılan 5 kişilik Dağda Arama Kurtarma (DAK) ekibinin Erciyes’in zirvesine yaptığı tırmanışla, personelin arama kurtarma operasyonlarındaki dayanıklılık ve etkin çalışma kapasitelerinin artırılması hedeflendi.