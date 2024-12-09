Çömez, Esenyurt'taki Reyap Hastanesi'nde bebekler üzerinde deneyler yapıldığına dair dava dosyasına giren belgelerden bahsetti. Ayrıca, CİMER'e bu hastanede bebek kanlarıyla kök hücre tedavisi yapıldığına dair bir ihbarın yapıldığını söyledi.

İYİ Parti'li Çömez, duayen gazeteci Uğur Dündar'ın sunduğu Arena programında, Türkiye'nin gündeminde olan Yenidoğan Çetesi'yle ilgili korkunç bilgiler paylaştı. Çömez, dava dosyasındaki belgelerde Funda Savari isimli bir kişinin Reyap Hastanesi'nde çocuklar üzerinde deneyler yapıldığını ifade ettiğini belirtti. Konuyu araştırmaya başladığında ise "kan donduran bir gerçekle" karşılaştığını söyledi.

"AMERİKA'DAN GETİRECEĞİZ BU BEBEK KANLARINI"

Kök hücreyi bebeklerden aldıklarını söylüyorlar. Tedavi ücretinin ise 16.500 dolar olduğu ifade ediliyor. Vatandaş çok akıllı ve eğitimli olduğu için tekrar 'Beni nasıl tedavi edeceksiniz?' diye sorduğunda ise 'Amerika'dan getireceğiz bu bebek kanlarını' diyorlar hastayı ikna etmek için. Sonrasında ise hasta bu tedaviden vazgeçip CİMER'e yaşadıklarıyla ilgili ihbarda bulunuyor" diye konuştu.