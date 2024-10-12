Derneğin en genç başkanı olarak Adem Vezir seçildi.
Sanikonukoğlu konferans salonunda düzenlenen kongreye Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları başkan ve yöneticileri, İnsan Hakları Derneği Kadın Kolları Başkanı Ayhan Kerküklü, Kerkük Türkmenleri ile dernek üyeleri katıldı.
Tek listeyle gidilen seçimde başkanlığa Adem Vezir seçilirken, yeni yönetim kurulu asil üyeliklerine Mesut Erim, Emircan Demir, Oğuzhan Işındağ, Erkan Ataç, Halil İbrahim Yıldız, Mesut Uslu, Uğur Acar, Adem Yavuz, Semih Karatepe, Süleyman Korkut, Sefa Boyrat, İsmail Ayvaz, yedek üyeliklere Yalçın Altınay, Samet Yılmaz, Halil İbrahim Özdemir, Tolga Arı, Semih Yıldız, Gökhan Kurşunlu, Hakan Kurşun, İdris Aybey, Cihan Güneş, Zafer Çetin, Fatih Ataç, Yunus Ataç ve Ferhat Batı seçildi.