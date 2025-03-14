Olay, 18 Şubat’ta saat 08.30 sıralarında Esenyurt Selahattin Eyyubi Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, piyasa değeri 1.7 milyon lira değerinde olan top kumaşları kamyona yükleyerek yola çıkan tekstil firması çalışanları N.Y. ve N.M.’nin önünü bir süre sonra polis olduğunu söyleyen 4 şüpheli kesti. Kamyon şoförü N.Y.’nin gözlerini bağlayan 3 şüpheli, kendi araçlarına bindirerek olay yerinden ayrıldı. 1 şüpheli ise, N.M. isimli muavinin ise yine gözlerini bağlayarak kamyonun içinde etkisiz hale getirdi. Kamyonu gasp ederek Avcılar’a götüren şüpheliler,

çaldıkları kumaşları araçtan indirerek başka araçlara yükledi. Kumaşları yükleyen şüpheliler ardından olay yerinden uzaklaştı.

Kumaş gasp eden şüpheliler yakalandı

Olayın duyulmasının ardından harekete geçen Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, şüphelilerin yakalanması ve top kumaşın bulunması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin kamyonu, tekstil fabrikasından çıktığı andan itibaren beyaz renkli bir araçla takip ettikleri görüntülere ulaşıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından gasp örgütünün üyelerinin kimlikleri tespit edildi. Çalışmalardan sonra polis ekipleri 11 Mart’ta operasyon için düğmeye bastı. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, 4.971 kilogram ağırlığındaki 279 top kumaş ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Öte yandan, şüphelilerin beyaz bir araçla kumaş yüklü kamyonu takip ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.