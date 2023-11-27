Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2024 için yüzde 58,46 oranında artırıldı. Resmi Gazete'de hafta sonu duyurulan kararla birlikte, en yüksek MTV ödemesi 160 bin lirayı geçecek. Ek MTV ödemelerinin son tarihi ise 3 gün sonra dolacak. Gecikme faiz oranları da artarken, ödeme yapmayan araç sahipleri araçlarını satamayacaklar. Yeniden Değerleme Oranı (YDO) yüzde 58,46 oranında arttırıldığı için 2024 ödemeleri buna göre belirlenecek.

Özellikle Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacı dolayısıyla yapılan ek MTV düzenlemesi, Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildi. Ek MTV'nin ilk taksiti için son ödeme tarihi 6 Eylül'dü, ve bu dönemde hedeflenen tahsilatın yüzde 87'si karşılandı. İkinci taksitin ödeme süresi ise 30 Kasım'da sona erecek.

Gecikme faizleri, 21 Temmuz 2022'de yüzde 1 artırıldıktan sonra 14 Kasım 2023 itibarıyla yüzde 3.5'e yükseltildi. Bu değişiklikle birlikte, özellikle yüksek trafik borcu olan vatandaşlar, borçlarını zamanında ödemezlerse yüzde 3,5 oranındaki faizle karşı karşıya kalacaklar.

MTV ve ek MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi, İnteraktif Vergi Dairesi, ve GİB Mobil uygulaması üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek. Ayrıca, yapılandırılan borçlar anlaşmalı bankalar aracılığıyla kredi kartı veya banka hesabından ödenebilecek.

Motorlu taşıtların satış ve devir işlemleri için MTV ve ek MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor. Ödeme yapılmadığı takdirde araç muayeneleri yapılamayacak, trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma gibi işlemler gerçekleştirilemeyecek.

2024 yılında araç sahiplerinin ne kadar MTV ödeyecekleri araç motor hacimine göre belirlenecek. Örneğin, 0-1300 cc motor hacmine sahip araçlar için matrahı 114 bin liraya kadar olanlarda 1-3 yaş için MTV 3359 TL'den 5572 TL'ye yükseldi. 1301-1600 cc motor hacmine sahip araçlar için ise matrahı 114 bin liraya kadar olanlarda 1-3 yaş için MTV 3693 TL'den 7026 TL'ye çıktı.

7-11 yaş arasındaki araçların MTV oranları da değişti. Örneğin, 0-1300 cc araçlarda 2023'te 826 TL olan MTV, 2024'te 1308 TL'ye yükseldi. 1301-1600 cc araçlarda ise 2023'te 1606 TL olan MTV, 2024'te 2544 TL oldu.

16 yaş ve üzeri araçlarda ise 0-1300 cc araçlarda 2023'te 219 TL olan MTV, 2024'te 347 TL'ye çıktı. 1301-1600 cc araçlarda ise 2023'te 436 TL olan MTV, 2024'te 690 TL oldu.