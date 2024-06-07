Tekirdağ’ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçesi yolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çerkezköy-Kapaklı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yünsa Kavşağı’na doğru seyir halinde olan 59 AEH 248 plakalı M.K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarındaki fabrikanın bekçi kulübesine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç sürücüsü M.K. ve araç içerisindeki K.B. yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Sağlık ekipleri ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ve yolcuyu ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.