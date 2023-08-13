Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde meydana gelen tek taraflı kazada otomobil takla atarak ters döndü. Kaza sonrası sürücü aracı bırakıp kaçtı.

Edinilen bilgiye göre Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde seyir halinde olan 16 AYP 460 plakalı otomobil Cerrah Kavşağında direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla atarak ters döndü. Kaza sonucu şans eseri yaralanmayan sürücü aracı olay yerinde bırakıp kaçtı. Kaza yerine gelen trafik ekipleri çevrede araştırma yaptığı sırada sürücü kaza yerine geri döndü. Yapılan kontrolde sürücünün 220 promül alkollü olduğu tespit edildi. Başlatılan yasal işlemde sürücünün ehliyetine 6 ay el konulurken, idari para cezası da uygulandı.

Ağır hasar alan otomobil çekici vasıtasıyla kaza yerinden kaldırılırdı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

İbrahim Uslu