Turkcell Kadın Futbol Süper Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü, 20 Nisan 2025 Pazar günü Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

ANKARA (İGFA) - Yenikent Osmanlı Stadı’nda oynanacak mücadele öncesi FOMGET’li futbolcular “Şampiyonluk yolunda bizi yalnız bırakmayın” diyerek Başkentli taraftarları tribünlere davet etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü, ligin 24. haftasında Trabzonspor Kadın Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek. 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 11.30’da Sincan-Yenikent Osmanlı Stadı’nda gerçekleşecek zorlu karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren FOMGET’li futbolcular ve teknik ekipten Başkentli futbolseverlere güçlü bir çağrı geldi.

FOMGET TARAFTARLARIN DESTEĞİNİ BEKLİYOR

Ligde bu yıl da şampiyon olmak istediklerini dile getiren FOMGET Kadın Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Cumali Enginar şunları söyledi:

“Şampiyonluk yarışında son üç haftaya girildi. Bu hafta Trabzonspor'la önemli bir maçımız var. Fenerbahçe ile yine 61-61 puanda devam ediyoruz. Geçen hafta onlar da kazandı, biz de kazandık. Averaj anlamında yine geçen hafta 5 averajla geride girmiştik Fenerbahçe'den. Bu hafta da aynı şekilde averajı düzeltemedik. Ünye’de 3-2 galip gelerek, Fenerbahçe'de 2-1 galip gelerek puan eşitliğimiz devam etti. Bu hafta Trabzonspor maçı bizim için çok önemli. Zaten FOMGET'i FOMGET yapan, bizi güçlü kılan, güçlü rakiplere karşı yaptığımız duruşumuz, oynadığımız oyunumuz ve kimliğimiz. Final maçlarını çok iyi oynamamız FOMGET'i buralara taşıdı. Bazen inişler çıkışlar olabiliyor. Her zaman söylüyorum son 3 haftaya girildiği için stres anlamında farklı bitecek maçların 3-2 sonuçlandığını gördük bu hafta. Oyuncuların sadece çok iyi antrenman yapmaları veya çok iyi sahada konumlanmaları yetmiyor. Psikolojik bir savaş var dediğimiz gibi.”

Ankaralı taraftarlara “Biz onlarla çok güçlüyüz” diyerek destek çağrısında bulunan Enginar, “Bu hafta Trabzonspor maçı bizim için çok önem kazandı. Her şeyden önce şampiyonlar ligine katılmak için çok büyük mücadele var. Bunun yolu da şampiyonluktan geçiyor. Ankaralı taraftarların bu hafta bir özveri yapıp bizi sahada, saha dışında desteklemelerini istiyoruz. Biz onlarla birlikte çok güçlüyüz. Atmosferimiz çok farklı oluyor. Bizim oyuncular zaten dolu statlarda oynamayı seviyor. Onun için taraftarlarımızdan bu hafta büyük beklentimiz var” ifadelerini kullandı.