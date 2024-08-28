Gemlik-Armutlu yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybederken üç kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Alınan bilgilere göre, dört kişinin içinde bulunduğu araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki zeytinlik alana uçtu. Kazada, Kumlalı Mahallesi'nden Cihangir Gündağ adlı genç yaşamını yitirirken, araçta bulunan diğer üç kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kazanın, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği öğrenildi. Araç, yol kenarındaki zeytinlik alana savruldu. Kaza sırasında Cihangir Gündağ’ın araçtan fırladığı ve bu nedenle hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine hızlı müdahalesiyle yaralılar hastaneye sevk edildi. Cihangir Gündağ’ın cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı. Genç yaşta hayatını kaybeden Gündağ’ın anne ve babasının Gemlik Belediyesi personeli olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.