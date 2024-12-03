Ligin geride kalan 3/1’lik bölümünde sadece şampiyonluk yarışı değil, gol krallığı yarışı da kıyasıya sürüyor. Şimdilik yarışta rakiplerine fark atan tek oyuncu bulunuyor.

3. Lig 1. Grupta Lider Bursaspor’un 10 puan gerisinde 4. sırada yer alan Düzcespor forması giyen Berkay Ekici, 13 maçta 11 gol atarak gol krallığında ilk sırada yer alıyor.

Kariyerinin en parlak dönemini geçiren 29 yaşında ki futbolcu, şu ana kadar ki performansla tüm zamanlarının gol rekorunu egale etti.

Takımı Düzcespor’un 13 maçta bulduğu 20 golün 11’ine imza atan Berkay Ekici, şimdiden transfer piyasasında en çok konuşulan isimler arasında.

3. Lig 1. Grupta 13 maçta 5 gol barajını aşan futbolcular ise şunlar;

Berkay Ekici : 11 gol (Düzcespor)

Ahmet İlhan Özek: 7 gol (Bursaspor)

Güney Sağır : 7 gol (23 Elazığ FK)

Mücahit Can Akçay : 6 gol (Bursaspor)

Enes Nalbantoğu : 6 Gol (Karşıyaka)

Tayyip Mevlüt Kaya : 6 gol ( Anadolu Üniversitesi SK)