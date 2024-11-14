Grafik sanatçısı Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği söyleşide ilçe halkıyla bir araya geldi. Sanat serüvenine dair paylaşımlarda bulunan Ekşioğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın “Beylikdüzü’nü nasıl bir illüstrasyonla anlatırdınız?” sorusuna, “Karanlıklar içerisinde bir aydınlık yapardım” cevabını verdi.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde “Benim Kedilerim” isimli resim sergisini sanatseverlerin beğenisine sunan usta grafik sanatçısı Gürbüz Doğan Ekşioğlu bu kez de söyleşideilçe halkıyla bir araya geldi. Sanat yaşamında 40 yılı geride bırakan ve uluslararası birçok ödüle sahip olan Ekşioğlu, sanat yaşamını katılımcılarla paylaştı. Galeri Bedri Rahmi Sergi Salonu’nda gerçekleşen söyleşiye; Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eşi Zehra Çalık ve sanatseverler katıldı.

EKŞİOĞLU: BEYLİKDÜZÜ’NÜ MUAZZAM GÜZEL BULDUM

Söyleşinin sonunda Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın “Beylikdüzü’nü nasıl bir illüstrasyonla anlatırdınız?” sorusunaEkşioğlu, “Karanlıklar içerisinde bir aydınlık yapardım. Beylikdüzü’nü muazzam güzel buldum. Yeşili ve doğasıyla yaşanılır bir alan olarak gördüm” cevabını verdi. Başkan Çalıkeşi Zehra Çalık ile birlikte, değerli paylaşımları için usta sanatçıya teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu.

