GTA Online oyuncuları bir denizaltının denizden nasıl kaldırılacağını anladılar.

Hemen aşağıda, GTA Online oyuncularının deneyinin geliştiğini görebilirsiniz. Söz konusu oyuncu, kazara kendi üzerine yuvarlanmadan önce tüm denizaltını denizden çıkarmak için kendisine bağlı bir tankı olan askeri bir helikopter kullandığından, gözlerinizi tam olarak ayıramayacağınız bir felaket gibi bir şey. Denizaltı ve helikopteri patlatma sürecinde.

https://www.redditmedia.com/r/gtaonline/comments/ndq55j/we_found_a_way_to_lift_the_submarine_it_ends_up/?ref_source=embed&ref=share&embed=true

Hemen yukarıdaki Reddit gönderisinin yorumlarının altında, görevi nasıl başarıyla yerine getirebileceklerini teorileştiren oyuncular var. Bazıları, her biri farklı bir helikopterde bulunan ve kendi tankını çeken iki oyuncunun denizaltını birlikte kaldırabilmesi gerektiğini öne sürüyor, bu da oyuncuların bu başarıyı denemek ve başarmak için farklı platformlar arasında bir araya gelmesine yol açtı.

Bu, son zamanlarda GTA Online’da gördüğümüz etkileyici, oyuncu odaklı bir başarı değil. Bu yılın başlarında, bir grup oyuncu dünyanın en ölümcül heceleme yarışmasını düzenleyerek oyunculara özgürlüğe giden yolu başarıyla hecelemeleri için meydan okudu. Ancak bir yanlış mektup ve yakındaki idam mangası talihsiz oyuncunun ömrünü kısaltacaktır.

Son birkaç ayda başka bir yerde, GTA Online’ın uzun yükleme sürelerinin, fan yapımı bir düzeltme nedeniyle önceki sürenin yarısından fazla kısaldığını gördük. Kalıcı bir oyuncu, geliştirici Rockstar’ın çevrimiçi oyunun yükleme sürelerini nasıl büyük ölçüde kısaltabileceğini açıkladıktan sonra, geliştirici, hayranları yeni bir yamaya dahil ederek bunu mümkün kılan hayranlara teşekkür etti.