Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden yürümeye devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, O’nun gençlere emanet ettiği Cumhuriyet’e yaraşır hizmet ve etkinlikler sunmaya devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında organize edilen Yamaç Paraşütü Etkinliği ile 60 sporcu Mersin semalarında 19 Mayıs’ın gururunu yansıttılar. Meşaleler ve Türk Bayrakları ile uçuş gerçekleştiren yamaç paraşütçüleri, sergiledikleri performans ile vatandaşlardan tam not aldılar.

İrde: “Çok heyecanlı, çok keyifli bir etkinlik”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Akdeniz Yamaç Paraşütü ve Adrenalin Sporları Kulübü iş birliğiyle Gelincik Tepesi’nde düzenlenen etkinlik hakkında konuşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tarık İrde, “19 Mayıs etkinlikleri kapsamında belediyemizin düzenlemiş olduğu yamaç paraşütü etkinliği çok heyecanlı ve çok keyifliydi. İnsana kendini genç hissettiren bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Taşkın: “Amacımız Mersin’de insanlarımızı değişik sporlarla buluşturmak”

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın ise düzenlenen etkinliklerde vatandaşları sporun farklı branşları ile tanıştırmak istediklerini belirterek, “Birçok katılımcının olduğu bu organizasyonda amacımız Mersin’de insanlarımızı değişik sporlarla buluşturmak. Yamaç paraşütü yapıyoruz, bunun da güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir katılım oldu. İzlemek için gelen vatandaşlarımızın yanı sıra uçmak için gelenler de vardı. 19 Mayıs’ın ruhuna yaraşır bir etkinlik düzenledik” diye konuştu.

Atlı: “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı milli şuuru üst seviye çıkaran bir bayram”

Etkinliğin son derece başarılı, sıcak ve samimi geçtiğini ifade eden Akdeniz Yamaç Paraşütü ve Adrenalin Sporları Kulübü Başkanı, Hüseyin Atlı, “Mersin’de yamaç paraşütü eğitimleri ve ikili uçuşlar yapıyoruz. Burada sporcu yetiştiriyoruz. Ulusal ve uluslararası yarışmalara sporcu gönderiyoruz. Etkinlik son derece başarılı, sıcak, samimi. Sporcuları tamamen ön plana çıkaran, onların rahat bir şekilde aktivitesini gerçekleştirmek için her türlü imkan sağlanmış durumda. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bizim için milli şuuru her zaman üst seviye çıkaran bir bayram. Biz sporcular olarak bu bayramın sahipleriyiz” ifadelerine yer verdi.

Kösoğlu: “Mersin yamaç paraşütüne çok elverişli bir şehir”

Akdeniz Yamaç Paraşütü Adrenalin Sporları Kulübü üyesi İrfan Kösoğlu, “7 senedir bu işi yapıyorum. Çok güzel bir spor. Mersin yamaç paraşütüne çok elverişli bir şehir. Senenin 12 ayı spor yapabiliyoruz biz burada. Ben aynı zamanda Karadenizliyim. Mesela biz burada iki ayda yaptığımız uçuşu orada bir senede yapamıyoruz çünkü sürekli yağış oluyor” dedi.

9 yaşındaki Doğa Batuk da etkinliğin çok güzel olduğunu söyleyerek, “Heyecanlı, coşku vardı herkes bağırıyordu havada” dedi.