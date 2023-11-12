Himalaya tuzu en saf tuz anlamına gelmektedir. Son yıllarda oldukça popüler olan Himalaya tuzu neden bu kadar faydalı? Aslında çok basit sofra tuzu olarak bildiğimiz tuz çok fazla kimyasal işlemden geçtiği için çok fazla sodyum bulunmaktadır. Himalaya tuzunda ise 84 mineral ve element içerir ve insan vücudu için oldukça yararlıdır. Himalaya tuzu 200 milyon yıl önce deniz tuzu yataklarının altında kaldığı için saf ve temizdir. Himalaya tuzunun özellikleri arasında yer alan başka bir özellikte titreşim enerjisi depolamasıdır. Mineraller, koloidal formatında olup, hücrelerimizin kolaylıkla benimsiyecekleri kadar küçüktür.
Himayala Tuzunun Yararları Nelerdir?
- Himalaya Tuzu doğal ve etkili bir antihistaminiktir. Astım tedavisinde kullanılmaktadır.
- Himalaya Tuzu vücutta stresi azaltan bir maddedir.
- Beyin hücrelerinden asit fazlasının çıkarılmasına sebep olmaktadır.
- Böbreklerdeki asitin temizlenmesine yardımcı olmaktadır.
- Vücutta yeterli tuz olmazsa asitlik de yükselme görülmektedir.
- Duygusal ve ruhsal problemlerin tedavisinde kullanılmaktadır.
- Düzensiz kalp ritmini dengeler, tansiyonu düzelmesine yardımcı olur.
- Uyku problemini düzenlemeye yardımcı olmaktadır ayrıca horlamayı da önler.
- Diyabetik tedavisinde gerekli bir maddedir.
- Vücut hücrelerinde, hidroelektrik enerji üretimini sağlamaya yardımcı olur.
- Doğumdan ölüme kadar sinir hücrelerinde bilgi ve iletişimi sağlamaya yardımcı olmaktadır.
- Besinlerin bağırsaklarda emilimine yardımcı olmaktadır.
- Özellikle astım anfizem ve kistik fibröz hastalıklarından akciğerleri mukoz salgıdan ve yapışkan balgam oluşumundan korur.
- Dil üzerine konan tuz geçmek bilmeyen kuru öksürüğü tedavi etmeye yardımcı olur.
- Boğazda balgam toplanmasını ve sinüs açılmasına yardımcı olur.
- Gut ve gut’a bağlı hastalıklardan korumaktadır.
- Uykuda ağızdan çıkan aşırı tükürük salgısına önlemeye yardımcı olur.
- Kaslardaki krampların giderilmesini yardımcı olur. Osteoporoz, su ve tuz yetersizliği sonucu meydana gelir.
- Tuz kemik yapısının sağlamlığı artırmaktadır.
- Tuz, serotonin ve melatonin salgılanmasına neden olduğu için özgüvenimizi artırır ve kendinizi daha çok beğenmenizi sağlar.
- Libidonun korunmasına sağlar. (libido=insana yaşama gücü veren enerji)
- Tuz çene sarkmasını önlemeye yardımcı olmaktadır.
- Tuz bacaklarda ve uylukta damarların genişlemesine( varis ) ve örümcek ağına benzer damar ağlarının oluşmamasına yardımcı olur.
- Kalp krizi riskini azaltmaktadır.