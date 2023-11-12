Himalaya tuzu en saf tuz anlamına gelmektedir. Son yıllarda oldukça popüler olan Himalaya tuzu neden bu kadar faydalı? Aslında çok basit sofra tuzu olarak bildiğimiz tuz çok fazla kimyasal işlemden geçtiği için çok fazla sodyum bulunmaktadır. Himalaya tuzunda ise 84 mineral ve element içerir ve insan vücudu için oldukça yararlıdır. Himalaya tuzu 200 milyon yıl önce deniz tuzu yataklarının altında kaldığı için saf ve temizdir. Himalaya tuzunun özellikleri arasında yer alan başka bir özellikte titreşim enerjisi depolamasıdır. Mineraller, koloidal formatında olup, hücrelerimizin kolaylıkla benimsiyecekleri kadar küçüktür.

Himayala Tuzunun Yararları Nelerdir?