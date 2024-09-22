Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in geçtiğimiz hafta çağrı cihazları ve telsizlere yönelik saldırılarına karşılık verdi. Sabah erken saatlerde İsrail'e füze saldırısı düzenleyen Hizbullah, İsrail'in saldırılarına yanıt olarak savunma teknolojisi şirketi Rafael'in kompleksini bombaladığını açıkladı. Açıklamada, “İsrail'in Hayfa kentinin kuzeyinde bulunan komplekse onlarca Fadi 1 ve Fadi 2 füzesi ile Katyuşa roketleri fırlatıldı” denildi. Hareket saldırıyı “İsrail düşmanının Salı ve Çarşamba günleri Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği acımasız katliama ilk yanıt” olarak nitelendirdi.

Hizbullah'ın yaptığı bir diğer açıklamada, İsrail'in Ramat David Hava Üssü'ne Fadi 1 ve Fadi 2 füzeleri fırlattığı bildirildi. Açıklamada, saldırıların “Lübnan'ın çeşitli bölgelerini hedef alan ve çok sayıda sivilin şehit düşmesine yol açan İsrail saldırılarına” yanıt olduğu belirtildi.



“Roketlerin bir kısmı Kiryat Bialik ve Moreshet'e isabet etti”

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah tarafından Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine yaklaşık 85 roket fırlatıldığı bildirildi. IDF, “Roketlerin bir kısmı önlendi, bir kısmı ise Hayfa yakınlarındaki Kiryat Bialik ve Aşağı Celile'deki Moreshet'e isabet etti” açıklamasını yaptı. Açıklamada, Kiryat Bialik'e düşen bir roketin 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu kaydedildi.

İsrail’in kuzeyinde eğitime ara verildi

Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki Celile ve Hayfa'nın doğusuna yönelik saldırılarının ardından İsrail'in Acre, Nahariyye, Tiberya, Safed ve Hayfa kentlerinde eğitime ara verildi.