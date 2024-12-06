Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, sarı-kırmızılı camia için kenetlenme günü olduğunu belirterek, "Bu tip saldırılar Galatasaray’ı birleştirip, kenetler. Biz federasyonu da yeneceğiz, onun atadığı kötü niyetli insanları da yeneceğiz" dedi.

Galatasaray’ın, Futbol A Takımı forma sponsorluğu anlaşmasının imza töreni Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde düzenlendi. Törende Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu ile Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

İbrahim Hatipoğlu: "Acun Ilıcalı’nın mesajları göstermesi konusunda yasal hakkımı kullanacağım"

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın kendisi hakkında yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine İbrahim Hatipoğlu, "Ben bu konuyla çok fazla yorum yapmak istemediğimi, bu diyaloğu kapattığım 7 Kasım’daki Tottenham maçından sonra iletmiştim. Kişisel verilen ihlali söz konusu. Bir yayın sırasında iki kişi arasındaki mesajların başka birine gösterilmesi yasal olarak uygun bir davranış değil. Bu konuda yasal hakkımı kullanacağım. Tottenham maçında sonra bu konuyla ilgili açıklamamı yaptım. Milli arada yapmak üzere görüştüğümüzü, hakem isimleri üzerinden aramızda bir konuşma geçtiğini, bazı hakemler üzerinde anlaştığımızı söylemiştim ama gerisini henüz tamamlayamamıştık. O gün o yazışmaları gösterdiği gazeteciden bunların dışında bir şey görüp, görmediğini, kamuoyuna açıklamasını rica ediyorum. Bütün aramızda diyalog bunlardan ibaretti. Eksik bir şey var. Yanlış kişiyle diyalog girdiğimi o günkü açıklamamda söylemiştim. Bunun için de camiadan özür dilemiştim. O mesajların sonunda benim bir cevapsız aramamı da görmeleri lazım. Sosyal medya paylaşımı yaptıktan sonra kendisini aradım. Amacın ne olduğunu, neden böyle bir paylaşımda bulunduğunu öğrenmek istedim. Ama cevapsız bir çağrı oldu. 1.5 saat bekledim. Geri de dönüş olmayınca ben de kendi tercih ettiği platformda bunun samimi bir davranış olmadığını, arkasında başka sinsi bir plan olduğuyla belirterek bu diyaloğa son verdim. Bununla ilgili bir daha konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray için kenetlenme günüdür"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, dün akşam bir televizyon programında Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek’le alakalı konuşmasıyla ilgili ise Hatipoğlu, şunları söyledi:

Türk futbol tarihin herhalde bir ilk yaşandın. Çok büyük bir ayıp yaşandı. Devlet kanalında federasyon başkanı, tarafsız, adaletli dağıtması gereken bir kişi direkt kulübümüz başkanı Dursun Özbek’i hedef alarak kabul edilemeyecek açıklamalarda bulundu. Galatasaray adına hiçbir endişe duymuyoruz. Galatasaray’a karşı kim ne düşmanlık ve kin besliyorsa bunları göğüslemeye hazırız. Biz Galatasaray’ız. Bir savaş ilan ediyorlarsa bununla mücadele edecek de gücümüz var. Bu tip saldırılar Galatasaray’ı birleştirip, kenetler. Biz federasyonu da yeneceğiz, onun atadığı kötü niyetli insanları da yeneceğiz. Rakiplerimizi de iyi ve adil bir oyunla yenerek, Allah izniyle 25. şampiyonluğumuza bu sene uzanacağız. Bunun dün yapılan aleni saldırılarla engellenmeye çalışılmasına da müsaade etmeyeceğiz. Dursun Özbek şahsında bir şeyler söylerken Galatasaray Kulübü’nü ayırmaya çalıştı. Bu mümkün müdür? Dursun Özbek, Galatasaray başkanıdır, bu büyük Galatasaray ailesinin de lideridir. O yapılan her saldırı tüm Galatasaraylılara yapılmış sayılır. Galatasaray Spor Kulübü ile Dursun Özbek’i ayrı göstermek beyhude bir çabadır. Biz bundan sonra her türlü ortamda Galatasaray’ın haklarını savunacağız. Bizim iyi bir takımımız var. Bugüne kadar almış olduğumuz 13 maçlık performansı bir gösterge olarak bütün bunlara rağmen alınmış bir performans ve liderlik olarak görmenizi rica ediyorum. Sezonun sonunda da bu başarıyı sahada elde ederek tekrar şampiyonluğa ulaşacağız. Bundan hiç şüphemiz yok. Taraftarlarımız de endişe etmesinler. Bugün Galatasaray için kenetlenme günüdür. Bugün kendisini Galatasaraylıyım diye tanımlayan herkes için birlik, beraberlik içinde mücadele etme günüdür. Futbol paydaşı olan herkesin bu kabul edilmez, adaletsiz tutuma karşı sesini çıkarması da onların da geleceği için önemlidir. Bugün susan herkes yarın aynı muamele ile karşı karşıya kaldıkları zaman sessiz kalmalarının bedelini ödemek zorunda kalırlar."

Niyazi Yelkencioğlu: "Suç duyurusunda bulunacağız"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yaptığı açıklamalara kulüp olarak tepki gösterdiklerini dile getiren Niyazi Yelkencioğlu, "Söylenecek çok şey var ama polemiğe girmek istemiyorum. Dün akşam TFF başkanının konuşmasından sonra bizim teşhis ve tepkilerimizin ne kadar doğru olduğu meydana çıkmış oldu. Gerekli mercilere gerekli şeyleri yapacağız. Suç duyurusunda bulunacağız" diye konuştu.