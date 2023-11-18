Güneş, iddialı konuştu: ‘Daha güçlü olacağız’ Güneş, iddialı konuştu: ‘Daha güçlü olacağız’

TFF 3. Lig temsilcimiz İnegöl Kafkas Spor Kulübü, sahasında Küçükçekmece Sinop Spor Kulübünü ağırlıyor. Maçın başlamasıyla etkisini artıran yoğun yağış sahayı adeta tarlaya çevirdi. Oyuncular ayakta durmakta zorlandı.
Hakemler: Kemal Savaş, Feyzullah Çimen, Tufan Selvi
Stat: İnegöl İlçe
İnegöl Kafkas Spor Kulübü: Ömer Can, Furkan Taşdemir, Kerem Dönertaş, Yıldıray Koçal, Orkan Çınar, Batuhan Doğrukıran, Muhammet Yusuf Ocak, Recep Daylak, Semih Akyıldız, Yusuf Kılıç, Onur Kızıltaş
Küçükçekmece Sinop spor Kulübü: Onur Güney, Osman Boz, Özkan Zileli, Ebu Sıddık Çelik, Doğancan Aynacı, İlhan Topatar, Koray Baykara, Mustafa Acun, Doğukan Bad, Muzaffer Kahrıman, Melih Toklu
Sarı kartlar; Doğukan Bad(Sinopspor)

İbrahim Uslu 