İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, farklı alanlarda başarı gösteren çocukların ödüllendirildiğini duyurdu. Eylül ayı meclis toplantısında ödüllerini takdim ettiklerini belirten Başkan Taban, gençlerin başarılarının devamını diledi.
Başkan Taban, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Farklı alanlarda başarı gösteren çocuklarımızı Eylül ayı meclisimizde ödüllendirdik. Başarılarınız daim olsun çocuklar.”
Ödüllendirilen başarılı gençler arasında:
Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu Raşid Mavigil
Avrupa Satranç Şampiyonu Zeynep Sönmez
Türkiye 2000 metre Atletizm Şampiyonu Emirhan Dilek
4 Ay’da Kur’an-ı Kerimi ezberleyerek Hafız olan Emirhan Can da yer aldı.
İnegöl Belediye Başkanı, geleceğimizin teminatı olan gençlerin farklı branşlarda elde ettikleri başarıların gurur verici olduğunu vurguladı.