İnegöl Belediyesi Ramazan Bayramı arifesinde yoğun olarak ziyaret edilen mezarlıklarda vatandaşlara ücretsiz çiçek dağıtarak, sevdiklerini kaybedenlere moral kaynağı oldu.

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Başkan Alper Taban, sosyal medya hesabından bu özel anları paylaştı. Paylaşımında, “Bayramın bereketiyle geçmişlerimize dualarımızı ve sevgimizi gönderiyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.” ifadelerine yer verdi.

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Çiçeklerle süslenen mezarlıklar, vatandaşların duygu dolu anlar yaşamasına neden oldu.

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İnegöl Belediyesi’nin bu anlamlı jesti, Ramazan Bayramı’nın manevi havasına katkı sağladı.

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Kaynak: Bülten