İnegöl Belediyesi'nin Eylül ayı olağan meclis toplantısı Çarşamba günü gerçekleştirildi. Toplantıda toplam 10 ana gündem maddesi ve bir ek gündem maddesi ele alındı. İnegöl ile ilgili konular detaylı bir şekilde görüşülerek karar bağlandı.

Toplantının başında Belediye Başkanı Alper Taban, gündem maddeleri hakkında bilgi verdi ve konuşmasına 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak başladı. Başkan Taban, 6 Eylül’de İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümüne vurgu yaptı ve bu önemli günün çeşitli etkinliklerle kutlanacağını belirtti. Ayrıca, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 6 Eylül Kurtuluş Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek programlara meclis üyeleri ve ilçe halkını davet etti.

BAŞKAN TABAN’DAN ZABITA PERSONELİNE TEŞEKKÜR

“Aynı zamanda 1-7 Eylül Zabıta Haftası. Ben bu vesileyle Müdürümüze ve zabıta personelimize ortaya koydukları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Kolluk kuvvetler önemli. Zabıta sadece ceza kesip işlem yapan bir birim de değil. Bazen o baba ve anne şefkatini gösteren, bazen sosyal sorumluluk anlamında çalışmalar ürüten ve sonuçta vatandaşımızın huzuru, esenliği için çalışan kadrolarımız.”

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAYIRLI OLSUN

“Okullarımız Pazartesi günü açılıyor. Perşembe günü 1’inci sınıflarımızın oryantasyon süreci başlıyor. Ben tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Bizler de her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz.”

HEYKEL BÖLGESİ CUMHURİYET BAYRAMINA HAZIR OLACAK

“İnegöl Belediyesi olarak Heykel bölgesinde düzenleme çalışmalarına başladık. Burası geçen dönem hayata geçirilen Yeni Kent Meydanı ve Yaşam Alanı projemizin devamı niteliğinde bir alan. İnşallah tamamladığımızda meydan hüviyetiyle, rekreatif alanlarıyla güzel bir alana sahip olmuş olacağız. 29 Ekim tarihine kadar çalışmaları tamamlayıp Cumhuriyet Bayramı’nda burada törenlerimizi yapmak istiyoruz.”

STRATEJİK PLANA DESTEK VEREN TÜM PAYDAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Açılış konuşması sonrası gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündemin 6’ncı maddesinde İnegöl Belediyesi’nin 2025-2029 Stratejik Planı görüşüldü. Maddeye ilişkin konuşan Başkan Taban, “Önümüzdeki 5 yılı planladığımız, seçim öncesi, seçim sürecinde beyan verdiğimiz, sonrasında da yaptığımız çalışmalarla stratejik planı oluşturduğumuz gündem maddesi bence çok kıymetli. Buna destek ve katkı veren tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Normal şartlarda biz geçen dönem de bu dönem de stratejik planımızı kendimiz yapmak istedik. Bizlere mentorluk eden Uludağ Üniversitemizle iş birliği içerisinde bu süreci işlettik. Bizim için her fikir kıymetli. Önemsiz fikir yok. Bugün de bu fikirler bir tasarı olarak elimizde” dedi.

Başkan Taban’ın ardından parti grup sözcüleri stratejik plana dair değerlendirmelerini meclise sundu. Uzun görüşme ve istişareler sonucunda 2025-29 stratejik planı oy çokluğu ile kabul edildi. Bu kabul ile birlikte İnegöl Belediyesi’nin stratejik planı uygulamaya girmiş oldu.

YENİ KARDEŞ ŞEHİR CENON

Gündemin 8’inci maddesinde ise Fransa’nın Bordeaux şehrine bağlı Cenon Kasabası ile İnegöl Belediyesi’nin kardeş şehir ilişkisi kurması konusu görüşüldü. İki şehir arasında 2014 yılında imzalanan dostluk ve kültürel iş birliği anlaşması neticesinde, geliştirilen ilişkiler sonucunda kardeş şehir olunmasının uygun görüldüğü ifade edildi. Cenon’da Ardahan Posof ve Isparta Yalvaçlı vatandaşların yoğun yaşadığı kaydedilirken, İnegöl Belediyesi’nin de İnegöl Posof Kültür ve Yardımlaşma Derneği aracılığıyla ikili ilişkilerini geliştirdiği kaydedildi. Bugüne kadar kültürel iş birliği sürdürülen iki şehir arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması konusunda değerlendirmelerde bulunan Başkan Alper Taban, “Cenon ile bir kültür iş birliği ilişkimiz zaten vardı. Kardeş şehir ilişkisine geçilmeden bundan nasıl faydalanırız düşüncesiyle bu protokol yapılmıştı. Sonrasında bu belli bir olgunluğa erişti. Burada bir caddeye ve parka Cenon ismi verildi. Bizim en çok etkilendiğimiz noktalardan biri de orada yapılan ve başkaca ülkelerden de konukların yer aldığı organizasyonda göndere bayrağımızın çekilmesiydi, İstiklal Marşımızın okunmasıydı. Orada yaşayan vatandaşlarımız azınlıkta yaşıyor. Toplam 30 bin dolayında nüfus var. Hemen bitişiğinde Bordeaux şehri var. Nüfus olarak İnegöl’den büyük bir şehir. Nihayet itibariyle eğitim, kültür, ekonomik ve sosyal, çevresel projeler kapsamında buradan ekiplerimizin gönderilmesi, oradan ekiplerin gelmesiyle bu ilişkiler daha iyi noktaya taşınacaktır. Ben kardeş şehir ilişkisinin olumlu sonuçlar getireceğini düşünüyorum” dedi.

Kardeş şehir ilişkisi kurulması konusu meclisin oy birliği ile kabul edildi.