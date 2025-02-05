İnegöl Bursaspor taraftarlar Derneğinin olağan kongresi gerçekleştirildi. Kongrede mevcut Başkan Sezai Çelik yeniden aday olmadı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından konuşan Divan Başkanı Bahattin Korkmaz, "En büyük Bursaspor. Bursaspor ilimizin takımı. Bu sene şahlanışa geçti. Yönetime ve taraftarı tebrik ediyorum. Sezai Çelik'e teşekkür ediyorum. Yeni yönetime de başarılar diliyorum." dedi.

İnegöl Bursaspor taraftarlar Derneği Başkanı Sezai Çelik, ise"11 yıldır dernek başkanlığı görevini yaptım. Bu dönem içerisinde yapmamız gereken işler vardı. Bazılarını yapabildik. Bursaspor'un arması çok değerli. Değerli bir kadroya görevi bırakıyoruz. Herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Konuşmanın ardından yapılan açık oylama göreve gelen İnegöl Bursaspor taraftarlar Derneği yeni başkanı Gökhan Yalım,"Bursaspor bizim için büyük bir aşktır. Bu camiayı daha da büyütmek için elimizden geleni yapacağız. Desteği vermek için çok çalışacağız."dedi.

Gökhan Yalım başkanlığındaki Yönetim Kurulu Üyeliklerine Erdal Recep Bayraktar, Reyhan Kemal Yeni, Halil Çetinkaya, Tamer Güngör, Alperen Özen, Barış Aksel, Berkan Sungur, Burak Kula, Emin Salik, Hakan Doyan, Nazmi Kahraman, Tunay Uğur, Cihat Yavuk, Erdal Fındık, Berkay Güngör, Rasim Sönmez, Bekir Kaplan, Serhat Kaçar, Ersel Akdeniz, Semih Burhan, Recep Gökhan, Mehmet Durbak, Mehmet Koç, Semih Karabulut seçildi. Denetleme Kuruluna Semih Karabulut, Bekir Kaplan, Berkay Güngör, Talha Salcı, Onur Özbek, Yasir Muratdağ getirildi.