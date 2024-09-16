İnegölspor altyapı takımlarının velileri bir araya gelerek İnegölspor Aile Birliği’ni kurdu. Birliğin amacı altyapıda oynayan sporculara daha kaliteli ve konforlu bir yaşam alanı sunmak.

Kulüp Başkanı Abdurrahman Maksutlar, yönetim kurulu üyeleri ve Gençlik Geliştirme Sorumlusu Özgür Şahin’in öncülüğünde tamamı altyapı velilerinden oluşan İnegölspor Aile Birliği kurularak faaliyetlerine başladı.

Aile Birliği üyeleri Starwood Altyapı tesislerinde bir araya gelerek toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirdiler.

Konuyla alakalı açıklama yapan İnegölspor Kulüp Başkanı Abdurrahman Maksutlar, şunları söyledi:

“Kulübümüzün temellerini oluşturan altyapımız ne kadar sağlam olursa Türk futboluna kazandıracağı nitelikli sporcu sayısı da o kadar fazla olur. Bizler bu düşünce ile İnegölspor yönetim kurulumuz ve Gençlik Geliştirme Sorumlumuz Özgür Şahin hocamız ile yaptığımız istişareler sonucunda “Daha verimli altyapıyı nasıl oluşturabiliriz?” sorusunu gündemimize aldık. Bunun sonucunda da İnegölspor Altyapı Birliği’ni kurmaya karar verdik. Bu birlik ile minik yavrularımızdan, yetişkin çocuklarımıza kadar tüm sporcularımıza daha kaliteli ve konforlu bir yaşam alanı sunmayı hedefledik. Altyapı Birliğimizi velilerimizden oluşturup koordineli şekilde hareket etmeye başladık. Ortaya çıkan güç birliği ile de kısa sürede öncelikli ihtiyaçların giderilmesini amaçlıyoruz. Tüm velilerimizden isteğimiz bu projeye sahip çıkmaları. Negatif düşünceye sahip insanların söylediklerini çok dikkate almamaları. Yeni bir oluşum, yeni bir proje mutlaka eksikler olacaktır. Zamanla eksik görülen yerlerin tamamlanacağı kanısındayım. Niyetimiz altyapımız için güzel ve kalıcı işler ortaya çıkarmak. Zor olacak, biraz sabır ve çokça destek ile bunu başaracağımıza eminim. Destek veren, yardım eden, emek harcayan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Aslolan İnegölspor…”

Kaynak: bülten