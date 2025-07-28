Alınan karar doğrultusunda İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olası yangınların önüne geçmek için yoğun bir denetim sürecine girdi.

Jandarma ekipleri, özellikle yaz aylarında vatandaşların sıklıkla vakit geçirdiği mesire alanları ve ormanlık bölgelerde gece gündüz devriye atarak ateş yakılmasını engelliyor. Denetimlerin en yoğun şekilde sürdüğü bölgelerden biri olan Cerrah Mahallesi Parkı'nda, ekipler sürekli kontroller gerçekleştiriyor.

Yetkililer, kurallara uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandığını belirtirken, tüm İnegöl halkını ormanları korumak için duyarlı olmaya çağırdı. Jandarma ekiplerinin denetimlerinin yaz boyunca aralıksız süreceği bildirildi.