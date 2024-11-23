İnegöl-Eskişehir karayolu üzerinde ki Mezit boğazı bölgesinde yer alan kırsal mahalleler resmen karla kaplandı.

Güney Kestane , Osmaniye, Mezit , Sulhiye, Rüştiye, Tüfekçikonak ve Karacakaya kırsal mahallelerinde kar kalınlığı 10 cm'yi geçti.

Yine Oylat bölgesinde yer alan Bahçekaya, Saadet, Hilmiye ve Gündüzlü köylerinde de kar kalınlığı 15 cm'e yaklaştı.

Yenice ve Cerrah mahallelerinin üzerinde yer alan Uludağ eteklerinde ki onlarca köyde yine kar kalınlığı 15 cm'i geçti.

Tüm bölgeyi kaplayan kat nedeniyle bir çok kırsal mahallede köy yolları kapandı.

Ana yollarda Karayolları Bölge Müdürlüğü, kırsal mahallelerde ise Büyükşehir ve İnegöl Belediyesi'ne ait araçlar kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.