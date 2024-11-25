Fuar, her yaştan binlerce kişiyi ağırlayarak, katılımcılara kitaplar ve önemli yazarlarla tanışma fırsatı sundu.

Cumartesi günü kapılarını açan fuar, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Özellikle hafta sonu boyunca 7'den 77'ye her yaştan kişi fuara akın etti ve kitaplarla, yazarlarla buluşma şansı yakaladı.

Pazar günü soğuk havaya rağmen fuara akın eden İnegöllüler hem stantları gezip kitapları inceledi hem de yazarların söyleşi ve imza günlerine katıldı. 6 farklı yazarın söyleşi ve imza günü düzenlediği Pazar günü binlerce kişi fuar alanında bu anlara şahitlik etti. Zekeriya Efiloğlu ile başlayan söyleşi ve imza programları; Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, İrem Oturaklıoğlu Kaya, Mehmet Ali Bulut, Sıtkı Aslanhan ve Mehmet Akif Ersoy ile devam etti. Ayrıca söyleşilerin yanı sıra kitap satışı yapılan stantlarda da farklı yazarlar sevenleriyle buluştu. İnegöl’ün yerel yazarları da Yerel Yazar Köşesinde kitaplarını tanıttı.

ÇOCUKLARA ÖZEL ETKİNLİKLER

Kitap Fuarı çocuklara da farklı etkinlikler imkanı sunuyor. Oluşturulan çocuk sanat atölyesinde 6-10 yaş arası minikler İnegöl Belediyesi öğretmenleri nezaretinde yüz boyamadan resim çalışmalarına ve sanat atölyesi etkinliklerine kadar pek çok özel etkinlikle buluşuyor.