Yoğunluğu azaltmak ve farklı giriş alternatifleri sunmak adına, fuar alanına ek bir giriş daha açıldı. Bu kapsamda Kültür Park’ın lunapark girişi de araç trafiğine geçici olarak açılarak fuara gelen ziyaretçilere alternatif bir ulaşım imkânı sağlandı.

İnegöl Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Şehrimiz 15-19 Nisan tarihlerinde 52. Uluslararası Mobilya Fuarına ev sahipliği yapacak. Yurt içi ve yurt dışından on binlerce misafirin ağırlanması beklenen fuar öncesi, Zabıta Müdürlüğümüz trafikle ilgili bir dizi düzenlemeyi hayata geçirdi. Özellikle fuar alanı girişinin okullar bölgesiyle aynı yerden olması nedeniyle burada oluşacak yoğunluğu azaltmak adına MODEF Fuar alanına alternatif bir giriş daha oluşturuldu. Fuar alanında okullar bölgesi girişine ilave olarak Kültür Parkın Lunapark girişi tarafından da giriş çıkışlar yapılabilecektir. Düzenlemeler tamamlanmış olup bugün itibariyle alana 2 girişten de ulaşım sağlanabilecek. Fuar sonrası Kültürpark giriş ve çıkışları yeniden eski düzende devam edecektir.”