Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İnegöl ; Fatih Mh. Kudret Sk. Kanal müt. çalışması kaynaklı 09.00-17.30 saatleri arası bölgede su kesintisi olacaktır. (Cumhuriyet Mh. Etkilenir)

İnegöl ; Mahmudiye Mh. Dağyolu Sk. pompa hattında oluşan arıza sebebiyle 12.00-21.00 saatleri arası merkez mahallelerde su akmıyor ve basınç düşüklüğü şikayetleri gelebilir. (Mahmudiye Mh. Hamidiye Mh. Kemalpaşa Mh. Süleymaniye Mh. Burhaniye Mh. , Osmaniye Mh. Yenice Mh. Cuma Mh. Mesudiye Mh. Orhaniye Mh. Çeltikçi Mh. Etkilenir)

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ