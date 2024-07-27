Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan bisikletli 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza Mahmudiye mahallesi Sakarya sokakta meydana geldi. Sakarya sokakta seyreden sürücü Zilan K. Yönetimindeki 16 BBM 365 plakalı otomobil, ara sokaktan bisikletiyle çıkan 4 yaşındaki Burak S. İle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen çocuk yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: İbrahim uslu