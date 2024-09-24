İnegöl’de belediye tarafından kendilerine gösterilen alanlarda derme çatma çadırlarda yaşayan mevsimlik işçiler içler acısı durumlarıyla dikkat çekmeye başladı.

İlçede tarımsal faaliyetler için günlük 700 TL’ye çalıştırılan işçiler, sağlıksız koşullarda konaklama yapıyor. Özellikle havaların soğuması ve yağışların başlamasıyla ciddi zorluklarla mücadele etmek zorunda kalan işçiler, çadırlardan kurtulmak istiyor.

Her ne kadar belediyenin konaklanan yerleri düzenlemesi, su ve elektrik gibi hizmetleri getirmesine karşın, bölgede altyapı olmaması ve çadırlarda konaklamanın verdiği sıkıntılar gün geçtikçe artmaya başladı.

Altyapı olmaması nedeniyle elle yaptıkları tuvaletlerin hijyenik olmadığını ve hastalık kapma riski taşıdıklarını söyleyen işçiler, yine kendilerine sanayi elektriği verilmesi nedeniyle yüksek fatura ödemek zorunda kaldıklarını iddia etti.

KONTEYNER İSTİYORLAR

Ekmek parası için çok bedellerle mevsimlik göç yaptıklarını ifade eden işçiler, yağmurların yağmasıyla bölgenin çamura döndüğünü, çadırların içinin su aldığını ve üşüdüklerini ifade etti.

Kurşunlu Mahallesinde 27 haneden oluşan 90 işçi ve 60 çocuktan oluşan çadır kentte yaşayan İbrahim Usta gazetemize özel açıklamalarda bulundu.

Belediyeye kendilerine gösterdikleri yer için teşekkür eden İbrahim Usta, “Bizler 6 ay boyunca İnegöl çiftçisine her türlü desteği veriyoruz. Kavurucu sıcaklıklarda bahçe ve tarla işlerinde çalışıyoruz. Biz çalışmaktan dolayı şikayetçi değiliz. Sadece konaklama koşullarımız kötü. Her yıl çadırları kurmak, çadırları korumak gerçekten zor. Hava şartları kötüleştiğinde günlerce çok büyük sıkıntılar yaşıyor. İnegöl’de 20’ye yakın bölgede çadır kampları var. Kimilerinde 100, kimilerinde 200 kişi yaşıyor. Artık çadır yerine konteyner kurulmasını istiyoruz. Deprem nedeniyle 10 binlerce konteyner yapıldı. Şimdi o konteynerlerin çoğu boşa çıktı. Büyüklerimizin bizi bu çadırlardan kurtarmasını istiyoruz. Bu yıl bu zorlukları çektik. En azından önümüzdeki yıldan itibaren şartlarımızın iyileştirilmesini istiyoruz. Kanalizasyonu yapılmış sağlıklı alanlarda kalmak istiyoruz. Sanayi elektriği yerine konut elektriği bağlanmasını istiyoruz“ dedi.

Çadır kentlerde kendileri kadar çocuklarında yaşadığını ve çocukların zorlandığını ifade eden İbrahim Usta, iş dünyasında da giyim ve gıda konusunda da destek istedi.