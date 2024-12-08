

Kaza kırsal Yeniceköy mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yeniceköy mahallesinden İnegöl'e seyir halinde olan, Arzıman A.(35) yönetimindeki 16 ANR 252 plakalı otomobil, önünde seyreden Sürücü İsmail D.(40) yönetimindeki 66 ABZ 265 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu sürücüler ile 66 ABZ 265 plakalı otomobildeki Mine D.(37), Muhammed D.(13), Miraç D.(6) ve diğer araçtaki yolcular Alvina A.(35) ile İdris A.(12) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma Komutanlığı Ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT