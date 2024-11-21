Olay saat 00.00 sıralarında Kemalpaşa mahallesi İsmail efendi caddesinde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 16 F 9394 plakalı kamyonet, yoldan karşıya geçmeye çalışan Bölge Trafik Büro Amirliğinde görevli polis memuru Çağrı T.(48)'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen polis yaralandı. Çarpan sürücü aracıyla kaçarak kayıplara karıştı.

Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başından yaralanan polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ARACI PARK HALİNDE BULDULAR

Devriye atan polis ekipleri kamyoneti Hamidiye Mahallesi Kutlu sokakta park halinde buldu.

YAKALANDI

Kaçan sürücü Enes Ç.(17) park halinde bulunan kamyonete yakın alanda polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sürücünün ehliyeti olmadığı tespit edildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerinde; aracın, başka bir aracı hızla sollayıp kaldırımda yürüyen trafik polisine çarpıp 20 metre sürüklediği görüldü.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT