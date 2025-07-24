Festivalin son gününde ise 300 çocuğa “Arama Kurtarma Gönüllü Kahramanı” madalyası takdim edilerek ödüllendirildi. Katılımcılar hem keyifli vakit geçirdi hem de unutulmaz bir hatıra ile etkinlikten ayrıldı.

İnegöl İHH Başkanı Turgay Demir, yaptığı açıklamada, afet bilincinin erken yaşta kazandırılmasının önemine dikkat çekerek, "Depremler, yangınlar gibi afetler yaşadığımız bu coğrafyada bilinçli nesiller yetiştirmek bizim sorumluluğumuz. Bu bilinci çocuk yaşta kazandırmak, geleceğe yapılacak en büyük yatırımdır.” dedi.

Arama Kurtarma Birim Başkanı Yavuz Bayram da etkinlik boyunca çocukların gösterdiği cesaret ve dayanışmadan etkilendiklerini belirterek, “Bugün eğlenirken, yarının gönüllü kahramanlarını da yetiştiriyoruz,” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe destek veren tüm gönüllülere ve kurumlara ise teşekkür edildi.