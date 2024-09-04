İnegöl Devlet Hastanesinde dünyaya gelen Sude Tekin, doğduğu hastaneye doktor oldu.



8 Kasım 2000 tarihinde İnegöl Devlet Hastanesinde dünyaya gelen Sude Tekin, ilk, orta ve liseyi İnegöl'de okudu. Antalya'da Tıp Fakültesinde eğitimini başarıyla tamamlayan Tekin, atama kurallarında ilk tercihini İnegöl olarak yaptı. Kura sonucunda ilk görev yeri İnegöl Devlet Hastanesi Acil servisi olan Tekin, büyük sevinç yaşadı. Anne Nazan Tekin ve Baba Mehmet Tekin, kızları Sude Tekin'in de sevincine ortak oldular.

Doktor Sude Tekin, Annesi Nazan Tekin'in de görev yapıp emekli olduğu İnegöl Devlet Hastanesinde bir an önce göreve başlamayı iple çekiyor.



Anne Nazan Tekin sosyal medya hesabından sevincini şöyle paylaştı; "Doğduğu hastanede doktorluk yapmak her doktora, ilk işe başlayıp emekli olduğu hastanede kızının hekim olarak çalışması her hemşire anneye nasip olmaz. Ne mutlu bana. Canım kızım İnegöl Devlet Hastanesinde doktor olarak başlıyor. Ailemize ve inegölümüze hayırlı olsun.".