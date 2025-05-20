Kurtarma anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay saat 14.00 sıralarında Fatih Mahallesi Erdoğdu sokakta bulunan 3 katlı apartmanın bahçesinde meydana geldi. Oyun oynayan 11 yaşındaki Asaf O., bahçe duvarının üzerinden atlamaya çalıştığı sırada, sağ bacağı koruma demirine saplandı. Duvarda asılı kalan çocuğu gören vatandaşlar, 112 ve İtfaiye arama kurtarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, koruma demirlerini demir kesme markasıyla kestiler. Yarım saat süren çalışma sonucu kurtarılan çocuk, bacağına giren demirle ambulansa alınıp İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı çocuğun bacağındaki demir 1 saat süren operasyon sonucu çıkarıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.