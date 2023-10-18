İNEGÖL’ÜN EN FAZLA TRAFİK SİGORTASI VE KASKO POLİÇESİ TANZİM EDEN SİGORTA ACENTELİĞİ 22 YAŞINDA

EM-AS SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ

Kurulduğu tarihten itibaren adını çokça duyduğumuz EM-AS Sigorta Ltd.Şti. İnegöl’e 22 yıldır sigortacılık branşında hizmet vermektedir.

Alanında oldukça başarılı olan şirket sahibi Sercan Demirhan başarılarını şu sözlerle ifade etti;



Yenilik, reklam, güven ve müşteri odaklılığı mesleğimizin olmazsa olmazlarındandır. Yeni gelişen teknoloji ve tamamen dijital sistemler ülkemizin ilerleyen yıllarında daha üst seviyeye taşıyacaktır. Para kazanmak için çalışmıyoruz, işimizi en güzel şekilde yapmaya çalışmaktayız ve böylelikle inanıyoruz ki daha başarılı günler göreceğiz. Sigortacılık alanında her zaman yeniliğe açık olunması gerektiği kanaatindeyiz.

SİGORTA ACENTESİ NEDİR?

Sigorta Acentesi bir sözleşme doğrultusunda sigorta şirketlerinin temsilcileridir.

SİGORTA ACENTESİ NASIL AÇILIR?

Sigorta acentesi açmak için yapılması gereken adımların ilki Türkiye Sigorta Birliği Sigorta Acenteleri Yönetmeliği’ni okuyarak detaylar hakkında bilgi sahibi olmaktır.

İkici adımda ise edindiğimiz bilgiler doğrultusunda, Sigorta Sektöründe hizmet veren sigorta şirketlerini araştırarak ve bu şirketlerin sigorta acentesi açma şartlarını da öğrenmelisiniz.

Sigorta şirketleri, acentelerini sahip oldukları mevcut portföylerine, portföy dağılımlarına ve hasar prim oranları gibi birçok kritere göre değerlendirerek verimli olup olmayacağı kanaati ile hareket etmektedirler.

Yeni açılmış bir acente için bu şartların sağlanabilmesi konusunda herhangi somut bir veri bulunmamaktadır. Bu nedenle yeni kurulmuş sigorta acenteleri için sigorta şirketleri acentelik yetkisi vermeye sıcak bakmamaktadırlar.

SİGORTA ACENTESİ TEKNİK MÜDÜR ŞARTLARI

Sigorta acentesi veya şubesi açmak için Teknik Müdür şartlarını sağlayan bir kişi olması gerekli.

TEKNİK MÜDÜR ŞARTLARI

• SEGEM Belgesi

• Eğitim Şartı

o Lisans mezunları » 18 ay sektör tecrübesi

o Bankacılık ve Sigortacılık Meslek Yüksek Okulu Mezunları » 2 yıl sektör tecrübesi

o Bankacılık ve Sigortacılık veya Aktüerya 4 yıllık Fakülte Mezunları » Tecrübe aranmaz

• Sektör Tecrübesi (SEGEM Belgesi aldıktan sonraki tecrübeler geçerlidir.)

o Lisans mezunları » 18 ay sektör tecrübesi

o Bankacılık ve Sigortacılık Meslek Yüksek Okulu Mezunları » 2 yıl sektör tecrübesi

o Bankacılık ve Sigortacılık veya Aktüerya 4 yıllık Fakülte Mezunları » Tecrübe aranmaz

• Sabıka kaydı bulunmamak

• İflas ve konkordato ilan etmemek

• Şube adresinin bulunduğu ilde (veya yakınında) ikamet etmek