Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Yeniceköy ile Edebey mahallesi arasındaki yolda Yeniceköy Mahallesi istikametinden Edebey istikametine seyir halinde olan Ali M. (41) yönetimindeki 16 F 6321 plakalı motosiklet, karşı istikametten seyir halinde olan Yakup Y.(29) yönetimindeki 16 ARE 320 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil yol kenarındaki ağaça çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanarak otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı. Her iki sürücüde kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Editör: ALEYNA BERFE KURT