Olay bugün saat 08.30 sıralarında Turgutalp mahallesi Kiraz sokakta meydana geldi. Ağabey B.G(54) Sokakta yürürken eskiye dayanan husumetlisi olan kardeşi Beden Eğitimi Öğretmeni E.G(52) ile denk geldi. Ağabey ve kardeş arasında tartışma yaşandı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada ağabey, kardeşine sopayla vurmaya başladı. Öfkeli ağabey sopayı bırakıp üzerindeki tabancayla kardeşine ateş etti. Sağ bacağına mermi isabet eden E.G Yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli ağabey olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Şüpheli Bülent Gülcemal, İfadesinde "Uzun yıllardır ailevi sorunlarımız vardı. Yolda denk geldik tartıştık. Kavga ettik. Bende kendimi korumak için ateş ettim." dediği öğrenildi.

Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.