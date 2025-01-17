2024-25 eğitim öğretim yılı Eylül ayında başlamıştı ve ilk dönem bugün sona erdi. Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci karnelerini alırken, İnegöl’de ise 53 özel, 140 resmi okul olmak üzere toplam 193 eğitim kurumunda öğrenim gören 62 bin öğrenci karne sevinci yaşadı.

PROTOKOLDEN KARNE SEVİNCİNE DESTEK

İnegöl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İnegöl İlkokulu’nda düzenlenen karne töreni, protokol üyelerini öğrencilerle buluşturdu. Törene katılan Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, öğrencilerin heyecanını paylaşarak mutluluklarına ortak oldu.

İNEGÖL BELEDİYESİ’NDNE TATLI SÜRPRİZ

Protokol üyeleri İnegöl İlkokulunda sınıfları gezip öğrencilere tek tek karneleri takdim ederken, sonrasında ise İnegöl Belediyesi tarafından öğrencilere karne günü sürprizi olarak tatlı ikramında bulunuldu. Gastro İnegöl Restoranında hazırlanan tatlılarla öğrenciler yarıyıl tatiline tatlı bir başlangıç yaptı.

03 ŞUBAT’TA DERS YENİDEN BAŞLIYOR

Öte yandan yarıyıl tatili 31 Ocak Cuma günü tamamlanacak ve öğrenciler ikinci dönem için 03 Şubat Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.