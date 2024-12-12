İnegöl Belediyesi, Turgutalp Mahallesi'nde şehrin ilk "Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi" için çalışmalarını hızlandırarak, ilk kazmayı vurmak üzere geri sayım başladı. Barbaros Caddesi, Mimar Sinan Caddesi, Mahmut Esat Bey Caddesi ve Kemalettin Sami Paşa Caddesi'nin kesişiminde yer alan 153 bin metrekarelik alanda yapılacak dönüşüm, toplamda 7 etapta tamamlanacak.

20 ARALIK’TA İLK KAZMA VURULACAK

Tamamında 130 blok, 842 adet konut ve 5 adet iş yeri bulunan kentsel dönüşüm bölgesinin ilk etapta 15 blok, 95 daire ve 2 dükkan bulunan kısmında dönüşüm gerçekleştirilecek. 1. Etapta Mimar Sinan Caddesi, Kemalettin Sami Paşa Caddesi, İsmail Hakkı Timur Sokak ile Barbaros Caddesi arasında kalan bölgenin dönüşümü yapılacak. Bu alanda binaların tamamı boşaltılarak yıkıma hazır hale getirildi. 20 Aralık itibariyle yıkım çalışmalarına başlanması hedefleniyor.

2025’İN İLK AYLARINDA İNŞAAT ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK

Daha dayanıklı binalarla İnegöl’ün yeni merkezinin yükseleceği kentsel dönüşüm alanında ilk etabın yıkım çalışmalarının 2 ay içerisinde tamamlanarak yapım aşamasına geçilmeye hazır hale getirilmesi planlanıyor. 2025 yılının ilk aylarında da inşaat sürecinin başlaması hedefleniyor. Yıkılan 15 bloğun yerine bu alanda 7 bloktan oluşan ve içerisinde mini bir meydanı da bulunan İnegöl’ün yeni cazibe merkezi yükselecek.

VATANDAŞLARDAN YÜZDE 100 DESTEK

Öte yandan, kentsel dönüşümün ilk etabında yer alan hak sahiplerinin çalışmaya yüzde 100 destek verdiği ifade edildi.